Palermo, doppia seduta a Torretta: focus su forza, tattica difensiva e giochi di posizione

Doppia seduta di lavoro oggi a Torretta per il Palermo, che continua la preparazione in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia.

Nella sessione mattutina la squadra, divisa in due gruppi, ha alternato esercizi di forza in palestra a lavori specifici per reparti, sotto la supervisione dello staff tecnico di Filippo Inzaghi.

Nel pomeriggio, dopo il consueto riscaldamento con un torello, i rosanero hanno svolto un allenamento incentrato sulla tattica difensiva e su small sided games 5 vs 5 con sponde, mirati a migliorare rapidità, reattività e gestione degli spazi in fase di possesso.

Il Palermo proseguirà la preparazione nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla delicata sfida di Castellammare di Stabia.