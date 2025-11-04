Serie B, fissata la data per il recupero di Juve Stabia-Bari
La Lega Serie B, con una nota attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la data del recupero del match tra Juve Stabia e Bari. L’incontro della decima giornata del campionato cadetto, dopo esser stato rinviato a causa delle indagini riguardanti al club campano, si giocherà il 4 di dicembre.
Questo la nota della Lega Serie B:
“La Lega Serie B ufficializza il rinvio della gara Juve Stabia-Bari, valida per la 10a giornata della Serie BKT, a giovedì 4 dicembre ore 19,30”.