Serie B, fissata la data per il recupero di Juve Stabia-Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

La Lega Serie B, con una nota attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la data del recupero del match tra Juve Stabia e Bari. L’incontro della decima giornata del campionato cadetto, dopo esser stato rinviato a causa delle indagini riguardanti al club campano, si giocherà il 4 di dicembre.

Questo la nota della Lega Serie B:

“La Lega Serie B ufficializza il rinvio della gara Juve Stabia-Bari, valida per la 10a giornata della Serie BKT, a giovedì 4 dicembre ore 19,30”.

