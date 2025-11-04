Champions League: avanti l’Arsenal a Praga, 0-0 tra Napoli e Francoforte dopo i primi 45
Terminano i primi tempi degli anticipi di Champions League. Si conclude sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco tra Napoli e Francoforte. Meglio i padroni di casa dopo i primi 45, che non trovano per il momento il vantaggio.
In vantaggio per 1-0 invece l’Arsenal in casa dello Slavia Praga. Dopo una prima mezzora di equilibrio, sblocca il match il rigore al 32′ trasformato da Saka, che porta in vantaggio i “Gunners”