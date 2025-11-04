Spezia, ufficiale: Roberto Donadoni nuovo allenatore. Contratto fino al 2026

Lo Spezia volta pagina e affida la panchina a Roberto Donadoni, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. La decisione, come comunicato ufficialmente dal club di via Melara, arriva dopo «attente e prolungate valutazioni» legate all’andamento stagionale della squadra, attualmente lontano dalle ambizioni societarie.

«Sono molto grato a Luca D’Angelo per tutto il lavoro svolto insieme al suo staff — ha dichiarato l’owner Thomas Roberts — perché le emozioni vissute nella scorsa stagione restano dentro di noi. Oggi, però, dobbiamo affrontare una situazione completamente diversa e abbiamo deciso per un cambio alla guida tecnica. Diamo il nostro benvenuto a Roberto Donadoni, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni: la sua esperienza e le sue conoscenze saranno un valore aggiunto per il futuro dello Spezia».

Parole confermate anche dal presidente Charlie Stillitano, che ha spiegato le motivazioni della scelta: «Nello sport si è spesso costretti a prendere decisioni difficili. Questa è maturata dopo un’attenta valutazione dei risultati, non in linea con le ambizioni del club e con ciò che meritano i tifosi spezzini. Ringrazio sinceramente mister D’Angelo per la professionalità e il contributo dato alla storia recente della società, ma era arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. Siamo entusiasti di accogliere un tecnico come Donadoni, una figura di spicco del calcio italiano e internazionale, che saprà trasmettere nuova energia e determinazione per risollevare la squadra».

La carriera di Donadoni

Figura di prestigio assoluto, Roberto Donadoni è stato commissario tecnico della Nazionale Italiana dal 2006 al 2008, portando gli Azzurri ai quarti di finale di Euro 2008. Da calciatore è stato una colonna del Milan degli “Invincibili” con cui ha conquistato sei scudetti e tre Coppe dei Campioni.

La sua carriera da allenatore comincia nel 2001 al Lecco in Serie C1, poi le esperienze con Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna, oltre a un periodo in Cina con lo Shenzhen. Tra i risultati più importanti, il sesto posto in Serie A con il Parma nella stagione 2013-2014.

Con oltre 400 panchine tra i professionisti, Donadoni porta a La Spezia una combinazione di carisma, esperienza e conoscenza del calcio internazionale.

Nella sua nuova avventura con le Aquile, sarà affiancato dal vice Matteo Cioffi, dai preparatori atletici Giovanni Saracini e Alessandro Buccolini, e dal match analyst Martino Sofia.