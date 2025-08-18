Palermo, difesa ridotta all’osso: con la Reggiana Inzaghi conta solo su tre uomini

La solidità mostrata dal Palermo contro una Cremonese di categoria superiore rappresenta un ottimo biglietto da visita in vista del campionato. Tuttavia, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la retroguardia rosanero si ritrova in piena emergenza numerica.

Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani potrebbe lasciare il club. C’è il nome nuovo per la difesa”

L’infortunio di Peda, uscito a fine primo tempo a Cremona per un problema al ginocchio, riduce ulteriormente le scelte di Inzaghi. Oggi il difensore polacco si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dello stop. In attesa dell’esito, restano appena tre i centrali a disposizione: Diakité, Bani e Ceccaroni. Il reparto è già privo di Magnani, fermo per motivi personali, e l’assenza combinata dei due restringe al minimo le soluzioni.

Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, evidenzia come Inzaghi abbia valutato l’opzione Pierozzi braccetto, testata già in ritiro, ma ciò comporterebbe squilibri sugli esterni, dove mancano ancora alternative a Gyasi e Augello, soprattutto con Di Francesco ai box e difficilmente recuperabile per la sfida con la Reggiana.

L’attesa è ora per l’arrivo di Veroli, destinato a rinforzare il versante sinistro. Nessuna ipotesi, invece, di passaggio alla difesa a quattro: Inzaghi ha lavorato esclusivamente sulla linea a tre e le risposte, anche a Cremona, sono state incoraggianti.

Palermo, ansia per Peda e attesa per Magnani

Prima dell’infortunio, Peda aveva ben contenuto gli attaccanti grigiorossi. Al suo posto è entrato Diakité, capace di distinguersi sia in fase difensiva sia in proiezione offensiva, sovrapponendosi più volte a Pierozzi sulla corsia destra. Bani e Ceccaroni, dal canto loro, hanno garantito esperienza ed energia, mantenendo la barra dritta contro un avversario sulla carta più pronto.

Come ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, sabato contro la Reggiana toccherà ancora a loro tre reggere il peso della difesa, in attesa di recuperi e rinforzi