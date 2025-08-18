Palermo, testa alla Reggiana: si torna al lavoro dopo il riposo concesso da Inzaghi

Archiviata la vittoria di Cremona, il Palermo si rimette subito in moto. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oggi pomeriggio i rosanero torneranno in campo per riprendere la preparazione in vista del debutto in campionato contro la Reggiana.

Inzaghi, dopo aver concesso una domenica di riposo al gruppo, vuole tenere alta la concentrazione: l’esordio al Barbera non può essere fallito se l’obiettivo è mandare un segnale forte alla concorrenza in Serie B.

Un altro punto di interesse, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, riguarda i biglietti per la gara di sabato. La prevendita non è ancora partita e difficilmente si potrà replicare il pienone visto nell’amichevole con il Manchester City, ma la società e la squadra confidano comunque in un Barbera caldo e partecipe.

Secondo il Giornale di Sicilia, la sfida con la Reggiana sarà già un banco di prova per misurare ambizioni e maturità del nuovo Palermo targato Inzaghi.