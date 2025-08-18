Palermo, testa alla Reggiana: si torna al lavoro dopo il riposo concesso da Inzaghi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Archiviata la vittoria di Cremona, il Palermo si rimette subito in moto. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oggi pomeriggio i rosanero torneranno in campo per riprendere la preparazione in vista del debutto in campionato contro la Reggiana.

Inzaghi, dopo aver concesso una domenica di riposo al gruppo, vuole tenere alta la concentrazione: l’esordio al Barbera non può essere fallito se l’obiettivo è mandare un segnale forte alla concorrenza in Serie B.

Un altro punto di interesse, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, riguarda i biglietti per la gara di sabato. La prevendita non è ancora partita e difficilmente si potrà replicare il pienone visto nell’amichevole con il Manchester City, ma la società e la squadra confidano comunque in un Barbera caldo e partecipe.

Secondo il Giornale di Sicilia, la sfida con la Reggiana sarà già un banco di prova per misurare ambizioni e maturità del nuovo Palermo targato Inzaghi.

Ultimissime

Palermo, testa alla Reggiana: si torna al lavoro dopo il riposo concesso da Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Palermo, difesa ridotta all’osso: con la Reggiana Inzaghi conta solo su tre uomini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani potrebbe lasciare il club. C’è il nome nuovo per la difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Palermo, segnali di crescita ma servono più gol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Corriere dello Sport: “Como, un altro colpo: Laporte. Zaniolo a Udine Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025