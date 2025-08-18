Giornale di Sicilia: “Palermo, sliding doors Bardi. Una parata per il futuro”

Da rincalzo a protagonista nel giro di pochi giorni. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, con la prova superlativa contro la Cremonese Simone Bardi ha cambiato le gerarchie tra i pali del Palermo. Arrivato in sordina per sostituire Desplanches, ceduto al Pescara, doveva essere il secondo portiere rosanero. Ma l’infortunio di Gomis, fermato dalla frattura del radio contro il Manchester City, ha rimescolato le carte.

Il direttore sportivo Carlo Osti ha chiuso in fretta l’accordo con Jesse Joronen, ex Venezia, che arriverà in settimana. Intanto, però, Bardi si è preso la scena: titolare a Cremona, ha guidato la difesa con personalità, mostrando sicurezza nelle uscite, prontezza di riflessi e abilità nel gioco con i piedi. E soprattutto, come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, ha parato il rigore decisivo a Johnsen che ha regalato al Palermo la qualificazione.

«Il rigore è frutto di allenamento e istinto – ha spiegato Bardi nel post gara – ci concentriamo su ogni dettaglio. È stata una partita positiva, abbiamo dimostrato spirito di sacrificio. I tifosi sono incredibili, dobbiamo ripagare il loro affetto: difendere questi colori è un onore». Parole che confermano lo status del nuovo numero 22 rosanero come beniamino del pubblico.

Joronen in arrivo, ma Inzaghi ha una certezza

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, Joronen firmerà un contratto annuale e si aggregherà al gruppo già mercoledì. Toccherà poi a Inzaghi stabilire le gerarchie, ma almeno contro la Reggiana sarà ancora Bardi a difendere i pali. Il finlandese, infatti, non ha svolto la preparazione estiva e avrà bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione.

Orifici sottolinea che, con il rigore parato e la prestazione di spessore allo Zini, Bardi ha reso difficile immaginare un suo immediato declassamento. Il Palermo, in ogni caso, avrà due portieri affidabili e una concorrenza sana tra i pali, un lusso per una squadra che punta in alto.

Dal problema improvviso legato all’infortunio di Gomis alla pronta reazione sul mercato, il Palermo – scrive ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – ha saputo trasformare un’emergenza in un punto di forza. Con la Serie B ormai alle porte, il reparto portieri è sistemato.