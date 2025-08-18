Athletic Palermo, chiuso il ritiro: domenica l’esordio in Coppa Italia contro il Milazzo

Il ritiro estivo è alle spalle, adesso si fa sul serio. L’Athletic Palermo ha concluso la preparazione con l’amichevole contro la Don Carlo Misilmeri, vinta 3-1 grazie alla doppietta di Bongiovanni e alla rete di Passero. Quattordici giorni intensi al Conca D’Oro di Monreale, come ricorda Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, con la prima settimana dedicata a forza, tecnica, tattica e analisi, e la seconda più incentrata sul possesso palla e sui dettagli tecnici e tattici.

Il tecnico Giovanni Ferraro ha potuto valutare i progressi della squadra anche nei test con il Palermo, la Primavera rosanero e il Partinicaudace. «Bilancio molto positivo – ha dichiarato Ferraro al Giornale di Sicilia – i ragazzi hanno lavorato tanto. L’unico neo che ho visto, soprattutto nel secondo tempo del test con il Misilmeri, è che abbiamo sbagliato troppo sotto porta, ma dopo 14 giorni di carichi era prevedibile».

Dopo alcuni giorni di pausa per il Ferragosto, la squadra tornerà in campo oggi pomeriggio per preparare l’impegno ufficiale di domenica. L’Athletic Palermo debutterà alle 16 contro il Milazzo nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. La vincente affronterà al primo turno l’Igea Virtus. Ferraro mantiene i piedi per terra: «Nessuna aspettativa. Dobbiamo concentrarci su ogni singola partita come se fosse una finale, con l’atteggiamento giusto. Se mettiamo abnegazione e impegno possiamo dire la nostra».

Un altro argentino per Ferraro

Sul fronte mercato, il club resta attivo. Come sottolinea ancora Matranga sul Giornale di Sicilia, a completare l’organico è arrivato Matias Vesprini, difensore argentino classe 2000, alla prima esperienza in Italia dopo otto stagioni in Spagna. Ha vestito le maglie di Don Benito, Mostoles, Bergantinos, Leganes, Compostela e Lugo Polverin.

Dopo Zalazar, Torres, Sánchez, Bustos, Martinez e Passero, Vesprini è il settimo argentino del gruppo. E il mercato potrebbe non essere ancora chiuso: sono attesi altri movimenti in entrata e in uscita.