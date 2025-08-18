Palermo, ansia per Peda e attesa per Magnani

Alla vigilia del debutto in campionato, fissato per sabato 23 agosto alle 21 al Barbera, non mancano i pensieri in casa Palermo. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il primo nodo riguarda le condizioni di Peda: il giovane difensore polacco è uscito anzitempo nella gara di Cremona per un trauma contusivo al ginocchio. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, con la speranza che non si tratti di un infortunio grave.

Ma non è l’unico punto interrogativo. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Vannini, evidenzia anche l’attesa per il rientro di Magnani. Il difensore è infatti assente ormai da due settimane, non per motivi fisici ma personali, e la società spera di riaverlo a disposizione quanto prima.

Secondo quanto riportato ancora da Paolo Vannini, si tratta di giorni delicati per Inzaghi, che dovrà sciogliere questi dubbi proprio nella settimana che conduce all’esordio stagionale. Un avvio di campionato che i tifosi attendono con trepidazione, ma che passa inevitabilmente dalle condizioni e dalla disponibilità di due pedine difensive importanti.