Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato si accende. Tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e, come riportano Giancarlo Febbo, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, diversi club sono pronti a chiudere operazioni decisive per completare le rispettive rose.

Catanzaro, assalto a Corradini e Zurkowski

Il Catanzaro di Alberto Aquilani guarda con attenzione in direzione La Spezia. La squadra calabrese necessita di almeno due pedine per completare una campagna acquisti improntata al ringiovanimento. Secondo quanto scrivono Febbo, Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Ciro Polito è in trattativa con il club ligure per Giovanni Corradini, 22 anni, centrocampista con doti anche da difensore centrale, e per Szymon Zurkowski, 27, reduce da problemi al ginocchio ma con un bagaglio di esperienza maturato in Serie A con Fiorentina, Empoli e Spezia. In alternativa resta sul taccuino Simone Bastoni del Cesena.

Sul fronte offensivo, invece, il Catanzaro deve sostituire Tommaso Biasci, ormai destinato al Benevento con un triennale già pronto. L’obiettivo è Samuele Mulattieri, 24 anni, in organico al Sassuolo ma dietro nelle scelte di Fabio Grosso. Una trattativa complicata, ammettono gli autori del Corriere dello Sport, ma ancora aperta.

Cesena, Reggiana e Pescara

Il Cesena valuta l’arrivo di Michele Castagnetti, 36 anni, dalla Cremonese, con un biennale già proposto. È invece fatta per Marco Olivieri, 26 anni, ex Triestina, mentre Roberto Ogunseye è in uscita, con il Campobasso interessato.

La Reggiana, come spiegano Febbo, Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, cerca un esterno destro under: in corsa Filippo Missori del Sassuolo e Tommaso Corazza del Bologna. In attacco due i profili in esame, Andrija Novakovich del Venezia, conteso anche dall’Union Brescia, e Frank Tsadjout della Cremonese.

Il Pescara ha invece chiuso per Antonio Di Nardo, 27 anni, attaccante ex Campobasso che aveva debuttato in B con il Latina ai tempi di Vivarini, e per il centrocampista olandese Julian Brandes, 21 anni, cresciuto nell’Ajax.

Juve Stabia e Avellino

Alla Juve Stabia approda Filippo Reale, 19 anni, difensore della Roma: come riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage del giocatore era ieri a Castellammare per definire i dettagli del prestito. Rinforzi anche sugli esterni difensivi, con l’arrivo imminente di Nikolas Ioannou, 29 anni, in uscita dalla Sampdoria. In attacco, fari puntati su Dominic Vavassori dell’Atalanta, classe 2005.

L’Avellino, infine, è vicino a completare la difesa con Alessandro Fontanarosa, 22 anni, in arrivo dall’Inter.

Un mercato in pieno fermento, che – come ribadiscono Febbo, Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport – sta ridisegnando i valori della cadetteria a pochi giorni dal via del campionato.