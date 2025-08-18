Corriere dello Sport: “Como, un altro colpo: Laporte. Zaniolo a Udine Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como di Cesc Fabregas continua a muoversi con decisione sul mercato. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo aver ottenuto l’attacco rivoluzionato, il tecnico spagnolo spinge ora per un difensore di grande esperienza. Il nome caldo è quello di Aymeric Laporte, 31 anni: il centrale sta trattando la rescissione con l’Al Nassr per tornare in Europa e i lariani sono in pressing per anticipare l’Athletic Bilbao, anch’esso sulle tracce dell’ex Manchester City. Fabregas attende anche l’arrivo di un nuovo portiere: presto, conferma il Corriere dello Sport, il Como affonderà il colpo su uno dei profili monitorati nelle ultime settimane.

Bye bye Serie A: Calabria in Grecia

Se Laporte sogna il ritorno in Italia, Davide Calabria ha invece salutato la Serie A. L’ex Milan, reduce dall’esperienza al Bologna, è stato ufficializzato dal Panathinaikos con un contratto triennale. Secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, i greci sono sempre stati in pole rispetto alle concorrenti italiane e hanno piazzato lo sprint decisivo nei giorni scorsi.

Resta incerto il futuro di Facundo Gonzalez, 22 anni: il difensore uruguaiano, in uscita dalla Juventus, è seguito con attenzione dal Genoa ma anche da club stranieri. La strategia bianconera è chiara: cessione a titolo definitivo.

Intanto il Lecce si concentra sull’attacco. Nikola Krstovic, 25 anni, resta il profilo più richiesto: il Wolfsburg si è mosso dall’estero, mentre in Italia l’Atalanta lo considera l’alternativa principale a Rodrigo Muniz, 24 anni, primo obiettivo della Dea. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il montenegrino guarda con interesse anche alla Roma, ma le piste più calde restano quelle legate a Bergamo e alla Bundesliga.

Sanabria verso Nicola, Zaniolo tentato dall’Udinese

Un’altra operazione imminente riguarda Antonio Sanabria, 29 anni. L’attaccante del Torino è in stretto contatto con Davide Nicola, che lo ha chiesto alla Cremonese già nei primi colloqui. I due club lavorano con fiducia e, secondo Trotta, l’affare può sbloccarsi a inizio settimana.

Sono giorni delicati anche per Nicolò Zaniolo, 26 anni. L’Udinese sogna di riportarlo in Italia con un prestito, ma il Galatasaray preferisce una cessione a titolo definitivo o condizioni economiche vantaggiose. L’ex Roma è tornato motivato, ma la sua prossima destinazione è ancora tutta da scrivere.

Le altre trattative

Il Bologna accelera per Kristjan Asllani, 23 anni, mentre il Torino sonda Hans Nicolussi Caviglia, 25 anni, valutato 7 milioni dal Venezia ma con margini per chiudere a cifre inferiori. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2000 è apprezzato anche dalla Fiorentina.

Tra gli affari già chiusi, Rafik Belghali (23) è un nuovo giocatore del Verona, mentre l’Udinese ha predisposto i documenti per Walid Cheddira (27). Intanto, Armand Laurienté (26) resta un obiettivo concreto del Besiktas.

Un mercato vivace e ricco di intrecci, raccontato da Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, che fotografa bene la frenesia di queste ultime settimane estive.