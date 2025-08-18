Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani potrebbe lasciare il club. C’è il nome nuovo per la difesa”

Il Palermo è pronto ad accogliere Davide Veroli. Come scrivono Alessandro Arena e Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’accordo con il Cagliari è ormai definito in ogni dettaglio: mancano solo gli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale. Il difensore classe 2003 arriverà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Per Inzaghi rappresenterà il vice-Ceccaroni, ma all’occorrenza potrà agire anche da esterno a tutta fascia, senza occupare uno slot over.

Con Veroli e l’arrivo di Joronen, il mercato in entrata può considerarsi chiuso, a meno di colpi di scena in uscita che renderebbero necessarie sostituzioni. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il giocatore più richiesto resta Vasic, nel mirino di Reggiana ed Empoli, ma ogni discorso sarà rimandato dopo l’esordio in campionato, proprio contro gli emiliani. I granata, nei giorni scorsi, avevano tentato anche un assalto a Corona, ma il Palermo ha respinto ogni offerta: il classe 2004 è considerato incedibile e destinato a ritagliarsi spazio in Sicilia.

Il caso Magnani e l’idea Vogliacco

La situazione di Giangiacomo Magnani resta da chiarire. L’ex Verona è assente per motivi personali e, come sottolineano Arena e Radicini sul Giornale di Sicilia, nei prossimi giorni si capirà se potrà proseguire la sua esperienza rosanero. La società punta su di lui, ma qualora non ci fossero le condizioni per la permanenza, il Palermo tornerebbe sul mercato alla ricerca di un difensore destro.

Tra i nomi valutati c’è quello di Alessandro Vogliacco, classe 1998, in uscita dal Genoa e reduce da dieci presenze da titolare al Parma nella scorsa stagione. Il profilo del centrale campano resta in lista come possibile alternativa, anche se la priorità rimane la conferma di Magnani.

Le uscite

Sul fronte cessioni, l’unica operazione vicina riguarda Dario Saric. L’Antalyaspor, che lo ha avuto in rosa nel 2023/24, spinge per riportarlo in Turchia. Tuttavia, come ricordano Arena e Radicini sul Giornale di Sicilia, il club deve prima risolvere un contenzioso con la Fifa che ha momentaneamente bloccato il mercato. Fermo, invece, lo scenario relativo a Buttaro e Verre, entrambi ancora in organico.

Un Palermo che, con Veroli e Joronen già inseriti, si avvia a completare l’organico ma resta vigile su eventuali sviluppi, soprattutto legati al destino di Magnani.