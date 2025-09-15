Palermo, allarme in difesa: Diakité ricoverato per gastroenterite, salta il Bari

Guai per la difesa rosanero: Salim Diakité non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Bari, in programma venerdì sera al “Barbera”. Il difensore, già alle prese con problemi intestinali durante le gare con la nazionale del Mali e poi nel match di Bolzano contro il Südtirol, è stato nuovamente colpito dagli stessi disturbi una volta rientrato a Palermo.

Nella notte è stato necessario il ricovero precauzionale in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una gastroenterite. Diakité è stato sottoposto alle cure del caso e verrà dimesso nelle prossime ore, ma i tempi di recupero restano incerti.

Filippo Inzaghi dovrà dunque rinunciare a uno dei suoi uomini chiave per la sfida di venerdì sera contro il Bari, con la difesa che perde un tassello importante in un momento delicato della stagione.