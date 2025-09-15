Sampdoria, Nicolini duro: «Difesa imbarazzante e squadra da rinforzare»

Enrico Nicolini, ex centrocampista della Sampdoria ed ex allenatore del Palermo, ha commentato senza mezzi termini il difficile momento blucerchiato ai microfoni di TeleNord.

«Quest’anno la Samp è peggiorata, l’unica differenza è che oggi c’è la consapevolezza che dobbiamo lottare per non retrocedere. In queste tre partite non ci sono stati inserimenti dei centrocampisti, tiri in porta, occasioni da gol, perché sono tutti mediani. Non c’è la complementarietà. Barak al momento non è ancora in condizione. A prescindere dalla volontà di cederla o regalarla, a gennaio la squadra va migliorata. Se vuoi salvarti devi fare un girone di ritorno pesante».

Sull’assetto difensivo e sulla gestione tecnica, Nicolini ha rincarato la dose: «La scelta di cambiare il portiere titolare? Quando Donati dice “si è deciso” è perché si decide insieme al preparatore dei portieri, ed è in contrasto con quanto affermato alla vigilia, quando aveva detto che non avrebbe cambiato. In questi casi non riesci mai a capire se le responsabilità siano più della squadra, che non è competitiva, o dell’allenatore. La difesa è imbarazzante, i due titolari dovrebbero essere delle discrete riserve. In attacco siamo leggeri, Coda fa fatica, è difficile distribuire i giudizi. È chiaro che per l’allenatore la partita col Monza diventa decisiva perché purtroppo nel calcio contano soltanto i numeri».