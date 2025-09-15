Pigliacelli rinnova col Catanzaro: «Felice di difendere ancora questa porta»

Attraverso i canali social ufficiali del Catanzaro, Mirko Pigliacelli ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la firma sul rinnovo di contratto con il club giallorosso.

«Ogni volta la stessa emozione… giocare davanti a questo meraviglioso pubblico – ha dichiarato il portiere –. Ringrazio la società e ogni singolo componente, persone eccezionali. Sono felice e onorato di poter far parte di questa famiglia ancora, non avevo dubbi».

Pigliacelli ha poi ribadito il suo legame con la piazza calabrese: «Con il calore che mi dà questa gente e con ciò che vivo quotidianamente, sono certo che per tanti anni il mio unico desiderio resterà difendere questa porta giallorossa».

