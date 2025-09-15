Palermo favorito per la Serie A: tutte le quote per promozione e vittoria Serie B 2026

Il Palermo continua a essere la squadra più accreditata per la vittoria della Serie B 2025/2026 e la conseguente promozione in Serie A. I rosanero di Filippo Inzaghi, reduci da un avvio di campionato con 7 punti in tre partite, si confermano primi nelle lavagne dei bookmaker, che li considerano la formazione più solida e competitiva del torneo.

Quote promozione Serie A

Per la promozione diretta in Serie A, le agenzie piazzano il Palermo come prima scelta assoluta:

William Hill: 2.75

StarCasinò Bet: 2.75

Admiral Bet: 2.75

Bet365: 3.00

Un segnale chiaro della grande fiducia riposta nella squadra siciliana, che grazie a giocatori come Pohjanpalo, Gyasi, Bani e Palumbo ha rinforzato sensibilmente l’organico.

Quote vittoria Serie B 2026

Per quanto riguarda il successo finale in campionato, i dati raccolti da diverse piattaforme di betting raccontano lo stesso scenario: Palermo avanti a tutti.

Bet365: Palermo 3 – Venezia 7 – Empoli 10 – Cesena 11 – Spezia 9 – Monza 13 – Frosinone 11 – Modena 21 – Catanzaro 29

NetBet: Palermo 2.65 – Venezia 6 – Empoli 8.5 – Cesena 11 – Spezia 12 – Monza 8.5 – Frosinone 15 – Modena 12 – Catanzaro 25

NewWin: Palermo 2.65 – Venezia 6 – Empoli 8.5 – Cesena 11 – Spezia 12 – Monza 8.5 – Frosinone 15 – Modena 12 – Catanzaro 25

Admiral Bet: Palermo 2.5 – Venezia 5 – Empoli 8.5 – Cesena 10 – Spezia 10 – Monza 8.5 – Frosinone 15 – Modena 10 – Catanzaro 25

Outsider e rivali

Subito dietro ai rosanero c’è il Venezia, proposto tra 5 e 7 volte la posta, seguito dalle retrocesse Empoli e Monza, considerate le alternative più credibili. Lo Spezia di D’Angelo, reduce dalla finale playoff persa la scorsa stagione, è un’altra insidia. Più indietro Frosinone e Cesena, mentre le quote in doppia cifra riguardano anche Bari, Avellino, Catanzaro e Sampdoria, tutte oltre quota 30.