Palermo, continua la marcia verso Chiavari: lavoro tecnico e aerobico a Torretta

È proseguita nel pomeriggio, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo in vista della sfida esterna contro la Virtus Entella. La squadra di Filippo Inzaghi ha svolto una seduta focalizzata su ritmo, intensità e organizzazione tattica, elementi chiave in vista della gara di Chiavari.

Dopo la fase iniziale dedicata al riscaldamento, i rosanero hanno eseguito un’esercitazione specifica sul possesso palla, utile per migliorare gestione e pulizia tecnica nelle uscite. Successivamente, spazio a una partitella a metà campo, con l’obiettivo di affinare movimenti e distanze tra i reparti. La sessione si è conclusa con un lavoro aerobico finalizzato alla tenuta fisica.

Il Palermo tornerà in campo nei prossimi giorni per continuare la preparazione verso una trasferta che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso della squadra.