Palermo C5, la tripletta di Davì stende l’Isola C5: risultato finale 3-2 per i rosanero

Nella decima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Vigor San Cataldo.

La compagine guidata da coach Rizzo, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone 3-2 sull’Isola C5.

A regalare la vittoria ai rosanero ci pensa Davì, autore di una superlativa tripletta.

Primo Tempo:

Nella prima frazione l’Isola C5 dimostra di aver preparato molto bene la gara dal punto di vista tattico: squadra ben messa in campo e sempre pronta a chiudere gli spazi durante la fase di transizione offensiva del Palermo Calcio a5.

In apertura del match ottima chance per la squadra rosanero con Davì, attento nella circostanza l’estremo difensore avversario Abbate.

La formazione ospite risponde con le occasioni create da Madonia (ex dell’incontro) e Di Cara, in entrambi i casi reattivo Pala, portiere del Palermo C5.

Si andrà all’intervallo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo Tempo:

La musica cambia radicalmente nella ripresa, seconda frazione di gioco, infatti, ricca di gol ed emozioni.

A sbloccare il match sarà l’Isola C5, vantaggio siglato da Di Cara abile a finalizzare una veloce ripartenza dei suoi.

La reazione della squadra guidata da coach Rizzo non tarda ad arrivare come testimoniano le due nitidissime occasioni da rete di Davì e Giannola: in particolare, su quest’ultimo, da segnalare una parata prodigiosa di Abbate che, da terra, con un riflesso felino, riesce a intercettare la sfera.

Forcing del Palermo Calcio a5 che verrà premiato qualche minuto dopo con la rete del pareggio siglata da Davì che sfrutta alla perfezione l’assist di Giannola.

Altalena infinita di emozioni, merito delle due squadre che giocano a viso aperto arrivando spesso alla conclusione.

A trovare il nuovo vantaggio sarà l’Isola C5, gol del momentaneo 1-2 firmato da De Lisi, conclusione a incrociare che non lascia scampo all’estremo difensore Pala.

Da qual momento in poi inizierà il Davi show: il numero 21 rosanero, infatti, negli ultimi minuti della gara, segnerà altre due volte il proprio nome sul tabellino dei marcatori siglando rispettivamente il momentaneo 2-2 quindi la rete del definitivo 3-2.

La tripletta di Davì farà esplodere di gioia il calorosissimo pubblico del “Pala Don Bosco”, hattrick che regala una importantissima vittoria al Palermo Calcio a5.

La squadra rosanero, in virtù di questo successo, vola a 25 punti restando seconda in classifica a -5 dalla capolista Akragas Futsal.

Nel prossimo fine settimana turno di riposo in campionato per il Palermo Calcio a5, pausa che servirà per ricaricare le batterie in vista delle ultime partite del girone di andata.