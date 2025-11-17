Palermo–Carrarese, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info per il match del 29 novembre
Sono in vendita i biglietti per Palermo–Carrarese, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 29 novembre alle 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Il club invita i tifosi a recarsi con largo anticipo per evitare code agli ingressi e agevolare le procedure di accesso.
Modalità di acquisto
I tagliandi sono disponibili fino a esaurimento posti attraverso:
la pagina ufficiale biglietteria Palermo FC,
i punti vendita Vivaticket distribuiti in tutta Italia, compreso il SiamoAquile Bar&Store al Barbera.
Pink Pack 3 Games
Disponibile anche il Pink Pack 3 Games, il pacchetto che consente di assistere alle gare contro Carrarese, Sampdoria e Padova con un unico titolo d’ingresso, risparmiando fino al costo di una partita.
Prezzi dei biglietti
Per la gara Palermo–Carrarese, il prezzo dei biglietti varia in base al settore e alle categorie previste.
La Centralissima costa 103 euro per l’intero e 82 euro per donne e over 65 (stesso prezzo per gli under 16).
La Tribuna Centrale è in vendita a 73 euro per l’intero e a 57 euro per donne, over 65 e under 16.
La Tribuna Laterale costa 48 euro per l’intero e 40 euro per donne, over 65 e under 16.
In Gradinata Inferiore il prezzo intero è di 34 euro, mentre il ridotto donne/over 65 e under 16 è fissato a 30 euro; per la promozione Unipa il tagliando è disponibile a 25 euro.
In Gradinata Superiore i biglietti costano 28 euro per l’intero, 23 euro per donne/over 65 e under 16, 14 euro per gli under 14 e 21 euro per la promozione Unipa.
Infine, in Curva, il prezzo intero è di 22 euro, mentre donne, over 65 e under 16 pagano 18 euro; il tagliando promozionale Unipa è acquistabile a 16 euro.
Omaggi Under 14
I biglietti omaggio per gli Under 14 relativi alla Gradinata Superiore Laterale possono essere ritirati — fino a esaurimento disponibilità — nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 novembre presso l’Info Point del Barbera (10.00-13.00 / 15.00-17.00).
Settore ospiti
Per i tifosi della squadra avversaria si attendono le indicazioni ufficiali da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Regole sul cambio utilizzatore
Il biglietto intero è cedibile a chiunque.
Il biglietto ridotto donna può essere ceduto solo a un’altra donna.
Il biglietto ridotto over 65 è cedibile solo a un over 65.
Le riduzioni under 16, under 14 e la promo università non sono cedibili.
Accesso allo stadio
Per entrare al Barbera è necessario presentare:
documento d’identità originale e valido,
biglietto digitale o cartaceo,
SiamoAquile Card originale con ricevuta segnaposto per i titoli caricati sulla fidelity.
Il Palermo richiama così i tifosi al Barbera per una sfida importante in un momento cruciale della stagione.