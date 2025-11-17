Palermo–Carrarese, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info per il match del 29 novembre

Sono in vendita i biglietti per Palermo–Carrarese, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 29 novembre alle 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Il club invita i tifosi a recarsi con largo anticipo per evitare code agli ingressi e agevolare le procedure di accesso.

Modalità di acquisto

I tagliandi sono disponibili fino a esaurimento posti attraverso:

la pagina ufficiale biglietteria Palermo FC,

i punti vendita Vivaticket distribuiti in tutta Italia, compreso il SiamoAquile Bar&Store al Barbera.

Pink Pack 3 Games

Disponibile anche il Pink Pack 3 Games, il pacchetto che consente di assistere alle gare contro Carrarese, Sampdoria e Padova con un unico titolo d’ingresso, risparmiando fino al costo di una partita.

Prezzi dei biglietti

Per la gara Palermo–Carrarese, il prezzo dei biglietti varia in base al settore e alle categorie previste.

La Centralissima costa 103 euro per l’intero e 82 euro per donne e over 65 (stesso prezzo per gli under 16).

La Tribuna Centrale è in vendita a 73 euro per l’intero e a 57 euro per donne, over 65 e under 16.

La Tribuna Laterale costa 48 euro per l’intero e 40 euro per donne, over 65 e under 16.

In Gradinata Inferiore il prezzo intero è di 34 euro, mentre il ridotto donne/over 65 e under 16 è fissato a 30 euro; per la promozione Unipa il tagliando è disponibile a 25 euro.

In Gradinata Superiore i biglietti costano 28 euro per l’intero, 23 euro per donne/over 65 e under 16, 14 euro per gli under 14 e 21 euro per la promozione Unipa.

Infine, in Curva, il prezzo intero è di 22 euro, mentre donne, over 65 e under 16 pagano 18 euro; il tagliando promozionale Unipa è acquistabile a 16 euro.

Omaggi Under 14

I biglietti omaggio per gli Under 14 relativi alla Gradinata Superiore Laterale possono essere ritirati — fino a esaurimento disponibilità — nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 novembre presso l’Info Point del Barbera (10.00-13.00 / 15.00-17.00).

Settore ospiti

Per i tifosi della squadra avversaria si attendono le indicazioni ufficiali da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Regole sul cambio utilizzatore

Il biglietto intero è cedibile a chiunque.

Il biglietto ridotto donna può essere ceduto solo a un’altra donna.

Il biglietto ridotto over 65 è cedibile solo a un over 65.

Le riduzioni under 16, under 14 e la promo università non sono cedibili.

Accesso allo stadio

Per entrare al Barbera è necessario presentare:

documento d’identità originale e valido,

biglietto digitale o cartaceo,

SiamoAquile Card originale con ricevuta segnaposto per i titoli caricati sulla fidelity.

Il Palermo richiama così i tifosi al Barbera per una sfida importante in un momento cruciale della stagione.