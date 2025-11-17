Palermo, arriva il “Pink Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto
Il Palermo FC celebra il Black Friday con una promozione dedicata ai tifosi rosanero: nasce il “Pink Pack 3 Games”, il pacchetto che consentirà di assistere a tre partite casalinghe consecutive con un unico biglietto, garantendo un risparmio fino al costo di una singola gara.
Il nuovo pacchetto comprende tre sfide cruciali del finale di anno al Renzo Barbera:
Palermo–Carrarese, sabato 29 novembre alle 19.30
Palermo–Sampdoria, venerdì 12 dicembre alle 20.30
Palermo–Padova, sabato 27 dicembre alle 17.15
Una formula pensata per spingere il pubblico rosanero a sostenere la squadra nei momenti chiave della stagione. Il “Pink Pack” sarà acquistabile solo online attraverso la pagina ufficiale della biglietteria del Palermo FC, fino al fischio d’inizio di Palermo–Carrarese, prima gara inclusa nel pacchetto.
I prezzi del pacchetto (tariffa unica per tre partite)
Curve: 44 euro
Gradinata superiore: 56 euro
Gradinata inferiore: 68 euro
Un’occasione imperdibile, con il Barbera pronto a vestirsi nuovamente di rosanero per accompagnare la squadra in tre appuntamenti fondamentali.