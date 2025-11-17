Amichevoli Nazionali: Finlandia avanti 2-0 su Andorra all’intervallo. Pohjanpalo in panchina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco del match amichevole tra Finlandia e Andorra. Dopo i primi 45 minuti di gioco conducono i finlandesi, in vantaggio per 2-0. Mentre, solo panchina al momento per il centravanti rosanero Joel Pohjanpalo.

Cominciano bene il match i padroni di casa, in cerca di riscatto dopo la recente sconfitta con Malta. Al 18′ la Finlandia passa subito in vantaggio: tiro di destro da fuori area di Antman, che batte il portiere avversario. Al 26′ arriva il raddoppio degli scandinavi, stavolta con la rete di Pukki, che permette alla sua squadra di andare al riposo in situazione di doppio vantaggio

Ultimissime

Amichevoli Nazionali: Finlandia avanti 2-0 su Andorra all’intervallo. Pohjanpalo in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo, continua la marcia verso Chiavari: lavoro tecnico e aerobico a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo C5, la tripletta di Davì stende l’Isola C5: risultato finale 3-2 per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo–Carrarese, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info per il match del 29 novembre

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo, arriva il “Pink Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025