Amichevoli Nazionali: Finlandia avanti 2-0 su Andorra all’intervallo. Pohjanpalo in panchina
Si è appena conclusa la prima frazione di gioco del match amichevole tra Finlandia e Andorra. Dopo i primi 45 minuti di gioco conducono i finlandesi, in vantaggio per 2-0. Mentre, solo panchina al momento per il centravanti rosanero Joel Pohjanpalo.
Cominciano bene il match i padroni di casa, in cerca di riscatto dopo la recente sconfitta con Malta. Al 18′ la Finlandia passa subito in vantaggio: tiro di destro da fuori area di Antman, che batte il portiere avversario. Al 26′ arriva il raddoppio degli scandinavi, stavolta con la rete di Pukki, che permette alla sua squadra di andare al riposo in situazione di doppio vantaggio