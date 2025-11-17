Spezia, tegola Żurkowski: nuovo intervento per il centrocampista

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Sembra non avere fine il calvario del centrocampista dello Spezia, Szymon Żurkowski. Come comunicato dai bianconeri tramite i propri canali ufficiali, il classe 97′ sarà costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento al ginocchio destro, già operato nella scorsa stagione.

L’operazione sarà necessaria per la stabilizzazione al legamento collaterale, con il polacco costretto a terminare ai box il 2025, dopo aver collezionato soltanto una presenza fin ora in stagione.

Il comunicato ufficiale del club:

“Controlli medici per Zurkowski, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per la stabilizzazione del legamento collaterale del ginocchio destro, operato nella passata stagione”.

