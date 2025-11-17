Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica fa tappa a Palermo
In vista delle Olimpiadi Invernali in programma per il prossimo febbraio, la fondazione Milano Cortina 2026 ha presentato l’itinerario del viaggio della Fiamma Olimpica, che farà tappa anche a Palermo.
La Fiamma Olimpica arriverà nel capoluogo siciliano il 15 dicembre 2025, dopo esser passata nello stesso giorno da Selinunte,
Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e la città storica di Monreale. Il percorso della giornata si concluderà a piazza Ruggiero Settimo.
Il giorno seguente la fiamma olimpica lascerà Palermo, culminando il suo percorso in Sicilia il 19 dicembre, salpando nello stretto direzione Reggio Calabria.