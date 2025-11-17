Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica fa tappa a Palermo

Novembre 17, 2025

In vista delle Olimpiadi Invernali in programma per il prossimo febbraio, la fondazione Milano Cortina 2026 ha presentato l’itinerario del viaggio della Fiamma Olimpica, che farà tappa anche a Palermo.

La Fiamma Olimpica arriverà nel capoluogo siciliano il 15 dicembre 2025, dopo esser passata nello stesso giorno da Selinunte,
Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e la città storica di Monreale. Il percorso della giornata si concluderà a piazza Ruggiero Settimo.

Il giorno seguente la fiamma olimpica lascerà Palermo, culminando il suo percorso in Sicilia il 19 dicembre, salpando nello stretto direzione Reggio Calabria.

