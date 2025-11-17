Pastore: «Non mi aspettavo un Monza cosi, ma la favorita resta il Palermo»

Intervistato a margine del convegno nazionale sui podcast “Sentire le Voci”, ha rilasciato alcune dichiarazioni il giornalista Giuseppe Pastore. Durante l’intervista, pubblicata sul profilo Instagram di Espresso Cadetto, sono stati toccati vari temi, tra cui le favorite alla promozione in Serie A.

«Favorita? Confermo il Palermo, anche se devo dire che non mi aspettavo un Monza così centrato sulla categoria. La rosa è clamorosa per la Serie B, ma credevo che avrebbero avuto un po’ di alti e bassi a livello di attitudine mentali».

Sul Monza Pastore ha poi aggiunto: «Una retrocessione e una società che ha cambiato molto potevano inficiare. Invece vedo tutti molto focalizzati, e quando puoi contare su gente del calibro di Izzo, Dany Mota, Colpani, Keita, Pessina… diventa difficile portare via dei punti».

Infine un commento anche sull’ex tecnico dei rosanero, Michele Mignani:« È un allenatore che stimo molto. Meritava già nel 2023 la promozione. Lo aspetto in Serie A perché è un tecnico che non ha niente da invidiare a molti allenatori di Serie A, anche a livello di umanità e bellezza della persona».