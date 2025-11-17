Amichevoli Nazionali: la Finlandia batte 4-0 Andorra. Solo panchina per il rosanero Pohjanpalo
Si è appena concluso il match amichevole tra Finlandia e Andorra. Buona prestazione degli scandinavi, che si impongono per 4-0. Solo panchina per il rosanero Pohjanpalo.
Cominciano bene l’incontro i padroni di casa, in cerca di riscatto dopo la recente sconfitta con Malta. Al 18′ la Finlandia passa subito in vantaggio: tiro di destro da fuori area di Antman, che batte il portiere avversario. Al 26′ arriva il raddoppio degli scandinavi, stavolta con la rete di Pukki, che permette alla sua squadra di andare al riposo in situazione di doppio vantaggio.
Nella ripresa la musica non cambia, con la Finlandia che va subito alla ricerca del terzo gol. Al 68′ Pyyhtia sfrutta un assist di Pukki e di sinistro batte il portiere avversario. Nel finale c’è spazio anche per la rete di Walta, con il match termina sul risultato di 4-0