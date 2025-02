Palermo, contatti con il Como per Audero: ostacolo ingaggio

Il Palermo si muove sul mercato e ha avviato i contatti con il Como per Emil Audero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rosanero ha manifestato interesse per il portiere classe 1997, attualmente in prestito dall’Inter alla squadra lombarda.

L’ostacolo principale alla trattativa è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, con il Como che, al momento, non sarebbe disposto a contribuire al pagamento dello stipendio. La situazione resta in evoluzione, con il Palermo che valuta la fattibilità dell’operazione.