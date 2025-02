Serie A: botta e risposta tra Udinese e Venezia, al Bluenergy Stadium finisce 3-2. Monza sconfitto dal Verona. La classifica aggiornata

Terminano le due gare di serie A in campo oggi alle ore 15.

Monza – Verona 0-1

Una partita segnata da un episodio sfortunato, con il Monza che ha subito un autogol al 13′ del primo tempo, quando Stefan Lekovic ha involontariamente mandato la palla nella propria porta. Nonostante gli sforzi, i biancorossi non sono riusciti a rimediare, anche se hanno avuto alcune occasioni per pareggiare, come un angolo battuto da Ciurria nel finale (90+2′). La difesa del Verona ha saputo resistere agli attacchi del Monza, portando a casa tre punti importanti grazie alla solida performance difensiva.

Udinese – Venezia 3-2

Match spettacolare al Bluenergy Stadium, con un continuo botta e risposta tra le due squadre. L’Udinese ha aperto le danze al 47′ con Lorenzo Lucca, ma il Venezia ha risposto subito al 52′ con Sandi Lovric, portandosi sul 2-0 grazie a un altro gol al 64′. Nonostante il tentativo di recupero del Venezia, che ha pareggiato al 79′ con Christian Gytkjaer, l’Udinese ha trovato il gol decisivo al 84′ con Iker Bravo. Un match emozionante, con entrambi le squadre che hanno lottato fino alla fine.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 53

Inter – 50

Atalanta – 46

Lazio – 39

Juventus – 37

Fiorentina – 36

Milan – 34

Bologna – 34

Roma – 30

Udinese – 29

Torino – 26

Genoa – 26

Verona – 23

Lecce – 23

Como – 22

Empoli – 21

Cagliari – 21

Parma – 20

Venezia – 16

Monza – 13