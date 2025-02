Venezia , Pohjanpalo verso l’addio. Di Francesco: «Prima della partita l’ho salutato»

Dopo la sconfitta contro l’Udinese nel ventitreesimo turno di Serie A, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha commentato la prestazione della squadra e ha risposto alle domande sul futuro di Joel Pohjanpalo, sempre più vicino all’addio.

Di Francesco ha analizzato la gara, sottolineando gli aspetti positivi e le criticità emerse nei novanta minuti.

«Nel primo tempo eravamo disposti bene in campo, abbiamo concesso un solo tiro, ma siamo stati troppo frettolosi nelle scelte finali. Abbiamo un attacco leggero, pensato per avere maggiore qualità nella rifinitura, ma ci è mancata concretezza. Nel secondo tempo, invece, ci siamo ritrovati sotto di due gol quasi senza accorgercene, troppi errori. Siamo riusciti a rientrare in partita, ma poi non possiamo farci saltare così facilmente da un difensore centrale. È fortissimo, ma non è un trequartista. Sono piccole cose che non ci possiamo più permettere. Gennaio non è stato un mese facile, ma voglio ripartire da quella solidità e spensieratezza che per noi sono fondamentali».

Il futuro di Pohjanpalo e l’assenza di Stankovic

Il tecnico del Venezia ha poi risposto a una domanda sulla situazione dell’attaccante finlandese, lasciando intendere che il suo addio sia ormai imminente.

«Prima della partita l’ho salutato, come no. Se non è qui, un motivo c’è, ma non posso dire altro perché non ci sono ancora ufficialità».

Di Francesco ha anche spiegato l’assenza di Dejan Stankovic, che non ha preso parte al match.

«Ha avuto un problemino al tendine rotuleo, peccato perché dà fiducia e sicurezza».