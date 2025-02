Mignani rischia l’esonero

La pesante sconfitta per 4-2 sul campo del Catanzaro mette in discussione la posizione di Michele Mignani sulla panchina del Cesena, nonostante i 30 punti in classifica che mantengono i romagnoli in zona playoff, con un margine di cinque lunghezze sulla zona retrocessione, dove la Sampdoria occupa il sedicesimo posto.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, la dirigenza bianconera sta valutando la posizione dell’ex tecnico del Bari. Un ragionamento che arriva nonostante un 2025 finora positivo dal punto di vista dei risultati, con una sola sconfitta in quattro gare e cinque punti conquistati.

La società riflette, ma al momento non ci sono decisioni definitive sul futuro della guida tecnica del Cesena.