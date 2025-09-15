Palermo Comic Convention da record: oltre 55 mila visitatori ai Cantieri Culturali alla Zisa

Colori, emozioni e grande partecipazione. La decima edizione del Palermo Comic Convention si è chiusa ieri con un successo straordinario, confermandosi come il principale festival siciliano dedicato alla cultura pop. Dal 11 al 14 settembre, i Cantieri Culturali alla Zisa si sono trasformati in un palcoscenico creativo che ha accolto oltre 55 mila visitatori, numeri da record che proiettano la manifestazione nel gotha dei festival nazionali di settore.

Ospiti internazionali e momenti indimenticabili

L’edizione 2025 ha visto alternarsi grandi protagonisti del fumetto, del doppiaggio e del mondo cosplay.

Tra gli ospiti più attesi Luca Ward, voce iconica del cinema e delle serie TV, protagonista di un incontro emozionante con Leonardo Graziano. Dall’estero sono arrivati nomi di primo piano come Yasuhiro Nightow, autore di Trigun, Takahiro Yoshimatsu, character designer di Dragon Ball e Hunter x Hunter, l’illustratore Diego Galindo (Stranger Things, Dungeons & Dragons) e il fumettista Mirko Čolak, noto per Red Skull e Conan il Barbaro.

Grande successo anche per la nuova area asiatica al NOZ, madrina la celebre cosplayer e influencer Yuriko Tiger, che ha catalizzato l’attenzione di centinaia di fan.

Tra i creator presenti, ha brillato Valentina Vignali, capace di raccontare il suo percorso tra basket e moda, incarnando lo spirito multidisciplinare del festival.

Videogiochi, cosplay e nuove tecnologie

Molto apprezzata anche l’area indie dei videogiochi, che ha permesso ai visitatori di testare titoli inediti e sperimentali.

Novità assoluta di quest’anno è stata l’app partner AgonUp, piattaforma che ha ospitato il PCC25 Easter Egg e la Cosplay Challenge ufficiale del Festival, entrambe con una partecipazione altissima e premi ambiti.

Il manifesto ufficiale, firmato da Maurizio Rosenzweig, ha celebrato il mito delle sirene dell’Addaura reinterpretato in chiave pop, diventando simbolo perfetto della fusione tra tradizione e innovazione che contraddistingue l’evento.

Record anche per la gara cosplay curata da Mangames, che ha incoronato Lottiecosplay (Carlotta Di Gregorio) come vincitrice assoluta.

Le parole degli organizzatori e delle istituzioni

Il direttore generale Alessio Riolo ha ricordato la genesi del festival:

«Tutto è nato da un’idea mia e del mio caro amico e socio Antonio Scuzzarella. Ci piaceva che anche Palermo avesse un festival interamente dedicato alla cultura pop. Oggi, dopo dieci anni, celebriamo un sogno diventato realtà».

Il direttore culturale Antonio Scuzzarella ha sottolineato l’importanza del traguardo:

«In dieci edizioni abbiamo accolto oltre 1500 ospiti e organizzato decine di mostre e appuntamenti. Questo decimo anniversario è il riconoscimento della città e della comunità che ci hanno sempre sostenuto».

Il direttore logistico Francesco Fichera ha evidenziato l’aspetto generazionale:

«Abbiamo visto un pubblico appassionato e variegato, con tante famiglie e bambini. È questo passaggio di testimone a renderci orgogliosi. Ma non ci fermiamo: stiamo già lavorando alla prossima edizione».

Il sindaco Roberto Lagalla ha definito il festival «un crocevia di suggestioni, capace di migliorarsi anno dopo anno» e ha ribadito la volontà del Comune di potenziare i Cantieri Culturali come polo di innovazione e creatività.

Anche Gaspare Simeti, dirigente comunale, ha ricordato il supporto istituzionale:

«Il Comic Convention è cresciuto come un bambino che oggi è diventato adulto. Quest’anno abbiamo usato per la prima volta lo ZAC, ospitando una mostra straordinaria. È la prova di una sinergia che funziona».

Verso il futuro

Parte integrante della rete nazionale RIFF, la manifestazione guarda già avanti: l’appuntamento con Palermo Comic Convention è fissato a settembre 2026, con nuove sorprese e ancora più energia.