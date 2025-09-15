Serie A, Como avanti 1-0 sul Genoa dopo i primi 45’

Settembre 15, 2025

Si chiude sul risultato di 1-0 per il Como il primo tempo del match contro il Genoa. A decidere fin qui è la rete al 13’ di Nico Paz, bravo a controllare un ottimo passaggio, superare la difesa e battere Leali con un destro preciso dalla media distanza.

Il Como ha costruito diverse occasioni per raddoppiare: al 30’ Nicolas-Gerrit Kuhn si è presentato davanti al portiere ma ha trovato la pronta risposta dell’estremo difensore rossoblù. Poco dopo, al 36’, anche Álvaro Morata è andato vicino al gol con un tiro a fil di palo.

Il Genoa ha provato a reagire soprattutto con Lorenzo Colombo, la cui conclusione ravvicinata al 33’ è stata neutralizzata dal portiere comasco. Per i rossoblù da segnalare anche alcune iniziative sulle palle inattive, senza però trovare sbocchi concreti

