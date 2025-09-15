Ferrero: «Da oggi la Ternana ha una nuova pelle, giudicateci sul campo»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

La Ternana cambia ufficialmente proprietà: dal gruppo D’Alessandro il testimone passa al GVC (Gruppo Villa Claudia). Il closing si è tenuto a Roma, alla presenza di Massimo Ferrero.

L’ex presidente della Sampdoria ha avuto un ruolo di mediatore nell’operazione e avrà una posizione centrale nello sviluppo della società umbra.

Nel video pubblicato da La Casa di C, Ferrero ha commentato così il nuovo corso:
«Finalmente, oggi è una giornata storica per la Ternana Calcio. Voglio solo dire che sono venuto qui, possa anche non piacere o piacervi, questo decidetelo voi. Giudicatemi solo sul lavoro e sul campo. Le promesse non si fanno mai nel calcio, si lavora con dedizione e amore, e vorrei che da oggi la Ternana cambi pelle, perché è una nuova vita. Il campo ci darà ragione o torto».

Sulle priorità immediate, Ferrero ha poi aggiunto:
«I primi obiettivi sono andare a giocare a pallone e rifare il campo, perché non mi piace. L’ho visto in televisione e non mi piace».

Ultimissime

Pallone Serie A

IL NUOVO STADIO E’ PRONTO: colpo di scena in campionato | Il presidente ha svelato tutto

Marco Fanfani Settembre 15, 2025

Palermo Comic Convention da record: oltre 55 mila visitatori ai Cantieri Culturali alla Zisa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Serie A, Como avanti 1-0 sul Genoa dopo i primi 45’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Ferrero: «Da oggi la Ternana ha una nuova pelle, giudicateci sul campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Seria A: finisce 0-0 al Bentegodi tra Verona e Cremonese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025