Ferrero: «Da oggi la Ternana ha una nuova pelle, giudicateci sul campo»

La Ternana cambia ufficialmente proprietà: dal gruppo D’Alessandro il testimone passa al GVC (Gruppo Villa Claudia). Il closing si è tenuto a Roma, alla presenza di Massimo Ferrero.

L’ex presidente della Sampdoria ha avuto un ruolo di mediatore nell’operazione e avrà una posizione centrale nello sviluppo della società umbra.

Nel video pubblicato da La Casa di C, Ferrero ha commentato così il nuovo corso:

«Finalmente, oggi è una giornata storica per la Ternana Calcio. Voglio solo dire che sono venuto qui, possa anche non piacere o piacervi, questo decidetelo voi. Giudicatemi solo sul lavoro e sul campo. Le promesse non si fanno mai nel calcio, si lavora con dedizione e amore, e vorrei che da oggi la Ternana cambi pelle, perché è una nuova vita. Il campo ci darà ragione o torto».

Sulle priorità immediate, Ferrero ha poi aggiunto:

«I primi obiettivi sono andare a giocare a pallone e rifare il campo, perché non mi piace. L’ho visto in televisione e non mi piace».