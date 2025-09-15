Seria A: finisce 0-0 al Bentegodi tra Verona e Cremonese. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Finisce qui il match di Serie A tra Verona e Cremonese. Partita a reti bianche tra le due compagini, ma non priva di emozioni. Protagonista assoluto del match l’ex estremo difensore dei blucerchiati Emil Audero, autore di grandi parate che hanno negato ai padroni di casa la gioia del gol, su tutte quella nel finale su Sarr, regalando ai suoi un punto prezioso che li porta a quota 7 punti in classifica. I gialloblù, nonostante la buona prestazione e le tante occasioni, non riescono quindi a portare i 3 punti a casa e restano a quota 2 punti in classifica.

LA CLASSIFICA

Napoli – 9

Juventus – 9

Cremonese – 7

Udinese – 7

Milan – 6

Roma – 6

Atalanta – 5

Cagliari – 4

Torino – 4

Como – 3

Inter – 3

Lazio – 3

Bologna – 3

Sassuolo – 3

Fiorentina – 2

Verona – 2

Genoa – 1

Pisa – 1

Parma – 1

Lecce – 1

Ultimissime

Pallone Serie A

IL NUOVO STADIO E’ PRONTO: colpo di scena in campionato | Il presidente ha svelato tutto

Marco Fanfani Settembre 15, 2025

Palermo Comic Convention da record: oltre 55 mila visitatori ai Cantieri Culturali alla Zisa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Serie A, Como avanti 1-0 sul Genoa dopo i primi 45’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Ferrero: «Da oggi la Ternana ha una nuova pelle, giudicateci sul campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Seria A: finisce 0-0 al Bentegodi tra Verona e Cremonese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025