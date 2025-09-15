Seria A: finisce 0-0 al Bentegodi tra Verona e Cremonese. La classifica aggiornata

Finisce qui il match di Serie A tra Verona e Cremonese. Partita a reti bianche tra le due compagini, ma non priva di emozioni. Protagonista assoluto del match l’ex estremo difensore dei blucerchiati Emil Audero, autore di grandi parate che hanno negato ai padroni di casa la gioia del gol, su tutte quella nel finale su Sarr, regalando ai suoi un punto prezioso che li porta a quota 7 punti in classifica. I gialloblù, nonostante la buona prestazione e le tante occasioni, non riescono quindi a portare i 3 punti a casa e restano a quota 2 punti in classifica.

LA CLASSIFICA

Napoli – 9

Juventus – 9

Cremonese – 7

Udinese – 7

Milan – 6

Roma – 6

Atalanta – 5

Cagliari – 4

Torino – 4

Como – 3

Inter – 3

Lazio – 3

Bologna – 3

Sassuolo – 3

Fiorentina – 2

Verona – 2

Genoa – 1

Pisa – 1

Parma – 1

Lecce – 1