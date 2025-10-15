Giornale di Sicilia: “Palermo, c’è bisogno pure delle reti dei mediani”

Il Palermo vola, resta imbattuto e cresce di giornata in giornata, ma c’è un piccolo neo che Filippo Inzaghi vuole cancellare al più presto: i gol che mancano dal centrocampo. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dei 9 gol realizzati finora dai rosanero soltanto uno porta la firma di un centrocampista, Gomes, autore del definitivo 2-0 contro il Bari.

Quella rete — arrivata nei minuti di recupero su sponda di Pohjanpalo e chiusa con un sinistro all’incrocio — resta, al momento, l’unica segnatura del reparto mediano. Il resto del bottino è arrivato da difensori (3 gol: due di Pierozzi e uno di Bani) e attaccanti (5 reti, di cui 4 di Pohjanpalo e una di Le Douaron).

Centrocampo poco prolifico

In questa speciale classifica che suddivide le reti per reparto, sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo si trova al penultimo posto del campionato. Meglio ha fatto il Modena, prossimo avversario dei rosanero, con due gol arrivati dai propri centrocampisti. In vetta a questa graduatoria c’è invece il Pescara, che ha realizzato ben otto delle undici reti stagionali con uomini della mediana.

L’obiettivo di Inzaghi dopo la sosta

Dalla sosta in avanti, Inzaghi vuole più peso offensivo anche dal centrocampo. Come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, toccherà a Ranocchia, Blin, Gomes e Segre provare a incrementare il contributo in zona gol.

Per caratteristiche e precedenti, Ranocchia e Segre sono i due giocatori più accreditati per dare maggiore incisività offensiva, grazie ai loro inserimenti e alla buona capacità di conclusione da fuori area.

Il test con il Modena

Già contro il Modena capolista, domenica al “Barbera”, potrebbe arrivare la prima svolta. Il Palermo non vuole più dipendere solo dai suoi attaccanti: Inzaghi attende risposte dal centrocampo, pronto a trasformare una piccola lacuna in una nuova arma per la corsa ai vertici della Serie B.