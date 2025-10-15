Giornale di Sicilia: “Dionisi-Empoli ancora in stand-by. Al Barbera già in 30 mila”

L’Empoli riparte da Alessio Dionisi. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club toscano ha scelto l’ex tecnico del Palermo per sostituire Guido Pagliuca, primo allenatore esonerato della stagione in Serie B. Dopo giorni di contatti e valutazioni, l’intesa è ormai totale: mancano solo gli ultimi dettagli formali prima dell’annuncio ufficiale.

Il destino, scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, si diverte a ripetersi: Dionisi aveva infatti già preso il posto di Pagliuca ai tempi dell’Imolese, e ora i due si ritrovano nuovamente protagonisti di un passaggio di consegne, ma a ruoli invertiti. Il tecnico toscano tornerà così sulla panchina con cui nel 2021 conquistò una promozione storica in Serie A, imponendo un gioco brillante e riconoscibile che attirò l’attenzione del Sassuolo e di molti club di categoria superiore.

Il nodo con il Palermo

Prima di firmare con l’Empoli, resta da risolvere la questione contrattuale con il Palermo, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia. Dionisi è infatti ancora legato al club rosanero da un accordo valido fino al 2026, con un’opzione di rinnovo automatico e aumento d’ingaggio in caso di promozione in Serie A. In queste ore le parti stanno negoziando i termini della buonuscita, passaggio indispensabile per consentire al tecnico di liberarsi e iniziare la sua seconda avventura in Toscana.

Entusiasmo a Palermo

Nel frattempo, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a Palermo si respira un clima di entusiasmo crescente. La soglia dei 30 mila spettatori per la sfida di domenica contro il Modena è già stata superata, un dato che testimonia la passione del pubblico rosanero e la fiducia nel progetto tecnico guidato da Filippo Inzaghi.

La partita con il Modena, che vale il primo posto solitario in classifica, sarà una prova importante anche per la società, che continua a raccogliere i frutti di un percorso di crescita tanto tecnico quanto ambientale.