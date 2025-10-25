Giornale di Sicilia: “Palermo, a Catanzaro per restare in volo”

Quattro vittorie e quattro pareggi, la parola d’ordine è continuità. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si presenta a Catanzaro con la consapevolezza dei propri mezzi e l’obiettivo di allungare la serie positiva. Otto risultati utili consecutivi hanno consolidato il secondo posto, una posizione che, seppur provvisoria, rappresenta una base concreta su cui costruire ambizioni da promozione diretta.

Le insidie del campionato di Serie B restano tante, ma la sensazione – sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia – è che la squadra di Filippo Inzaghi abbia finalmente trovato la propria dimensione: equilibrio, solidità e una mentalità vincente che permette di affrontare ogni partita senza snaturarsi. Il Palermo oggi è un gruppo compatto, capace di adattarsi alle difficoltà e di colpire nei momenti chiave.

Il prossimo ostacolo si chiama Catanzaro, squadra in crisi di risultati ma non priva di qualità. I calabresi di Alberto Aquilani, come ricorda il Giornale di Sicilia, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e arrivano al match reduci da due sconfitte consecutive. Una situazione che rende la gara insidiosa: la squadra giallorossa, spinta dall’urgenza di reagire, giocherà con il coltello tra i denti davanti al proprio pubblico.

Il “Ceravolo” resta un campo complicato, ma il Palermo ha già dimostrato di trovarsi a suo agio lontano dal Barbera. Sette punti in tre trasferte raccontano di un gruppo che sa gestire pressione e momenti difficili. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi non cambierà molto rispetto alla vittoria sul Modena: difesa confermata, Ranocchia e Segre centrali nel cuore del gioco e Le Douaron in vantaggio su Brunori per affiancare Pohjanpalo.

Attenzione alla sfida nella sfida tra Iemmello e Pohjanpalo: il primo cerca riscatto dopo l’errore dal dischetto, il secondo vuole tornare al gol per rilanciarsi in classifica marcatori. Per Inzaghi, conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, quella di oggi è una prova di maturità: consolidare la propria identità e approfittare delle difficoltà del Catanzaro per mandare un messaggio forte al campionato, in vista delle prossime sfide casalinghe con Monza e Pescara.