Corriere dello Sport: “Modena inarrestabile: rimonta l’Empoli e vola a +5 sul Palermo” Gli Highlights

Nel racconto di Stefano Ferrari per il Corriere dello Sport, il Modena si conferma una macchina da punti. Nell’anticipo della nona giornata di Serie B, i gialloblù vincono in rimonta 2-1 contro l’Empoli e consolidano il primato, portandosi momentaneamente a +5 sul Palermo. Una partita intensa, vibrante e combattuta, nella quale la squadra di Sottil, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ha mostrato ancora una volta forza mentale e capacità di reagire alle difficoltà.

L’Empoli di Dionisi sorprende all’inizio: il tecnico toscano sceglie un 3-5-1-1 con Shpendi e Ceesay davanti, e proprio quest’ultimo sblocca il risultato al 22’, infilando Chichizola dopo un’azione personale di grande qualità. È l’unico momento in cui il Modena, come evidenziato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, dà la sensazione di perdere il controllo del match.

La reazione dei padroni di casa è immediata. Prima Zanimacchia e poi Gliozzi sfiorano il pareggio, che arriva nel recupero del primo tempo grazie a un rigore concesso dopo una revisione Var per fallo di mano di Ghion. Gliozzi, capocannoniere gialloblù, trasforma dal dischetto al 51’, firmando l’1-1 e la sua sesta rete stagionale.

Nella ripresa, come riportato da Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena cresce e completa la rimonta al 21’: cross perfetto di Santoro e colpo di testa vincente di Tonoli, in campo con una maschera protettiva dopo la frattura del setto nasale rimediata a Palermo. È il gol del 2-1 definitivo, che manda in visibilio gli oltre undicimila tifosi presenti al Braglia.

Dionisi tenta la reazione inserendo Pellegri e Popov, ma l’Empoli non punge. Nel finale, il Modena sfiora anche il tris con Di Mariano e Mendes, ma non serve: la vittoria è meritata e rafforza la leadership della squadra di Sottil, che continua a stupire e a dettare legge in Serie B.