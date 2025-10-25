Corriere dello Sport: “Modena inarrestabile: rimonta l’Empoli e vola a +5 sul Palermo” Gli Highlights

Ottobre 25, 2025

Nel racconto di Stefano Ferrari per il Corriere dello Sport, il Modena si conferma una macchina da punti. Nell’anticipo della nona giornata di Serie B, i gialloblù vincono in rimonta 2-1 contro l’Empoli e consolidano il primato, portandosi momentaneamente a +5 sul Palermo. Una partita intensa, vibrante e combattuta, nella quale la squadra di Sottil, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ha mostrato ancora una volta forza mentale e capacità di reagire alle difficoltà.

L’Empoli di Dionisi sorprende all’inizio: il tecnico toscano sceglie un 3-5-1-1 con Shpendi e Ceesay davanti, e proprio quest’ultimo sblocca il risultato al 22’, infilando Chichizola dopo un’azione personale di grande qualità. È l’unico momento in cui il Modena, come evidenziato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, dà la sensazione di perdere il controllo del match.

La reazione dei padroni di casa è immediata. Prima Zanimacchia e poi Gliozzi sfiorano il pareggio, che arriva nel recupero del primo tempo grazie a un rigore concesso dopo una revisione Var per fallo di mano di Ghion. Gliozzi, capocannoniere gialloblù, trasforma dal dischetto al 51’, firmando l’1-1 e la sua sesta rete stagionale.

Nella ripresa, come riportato da Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena cresce e completa la rimonta al 21’: cross perfetto di Santoro e colpo di testa vincente di Tonoli, in campo con una maschera protettiva dopo la frattura del setto nasale rimediata a Palermo. È il gol del 2-1 definitivo, che manda in visibilio gli oltre undicimila tifosi presenti al Braglia.

Dionisi tenta la reazione inserendo Pellegri e Popov, ma l’Empoli non punge. Nel finale, il Modena sfiora anche il tris con Di Mariano e Mendes, ma non serve: la vittoria è meritata e rafforza la leadership della squadra di Sottil, che continua a stupire e a dettare legge in Serie B.

