Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo, Aquilani cambia in difesa: Inzaghi rilancia Le Douaron. Le probabili formazioni”

Tutto pronto allo stadio “Ceravolo” per la sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma alle 19.30 e valida per la tredicesima giornata di Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, la partita sarà diretta da Pairetto di Nichelino, con Miniuti e Niedda come assistenti, Totaro quarto uomo, Nasca al Var e Cosso all’Avar.

Il Catanzaro arriva al match in un momento delicato, ancora a caccia della prima vittoria stagionale e reduce da due sconfitte consecutive. I tifosi hanno espresso la loro richiesta di grinta con uno striscione esposto alla vigilia: «Noi vogliamo gente che lotta». Mister Alberto Aquilani ha cercato di trasmettere serenità e fiducia all’ambiente, parlando di una squadra pronta a reagire e a ritrovare compattezza.

Difesa da reinventare per Aquilani, che dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2: in porta Pigliacelli, davanti a lui Brighenti, Antonini e Di Chiara; sulle fasce Cassandro e Favasuli, in mezzo Petriccione con Rispoli (in ballottaggio con Pontisso). Sulla trequarti spazio a Cissé e Volpe, a supporto del capitano Iemmello, con Pandolfi o Pittarello alternative pronte a subentrare.

Il Palermo di Filippo Inzaghi invece non cambia modulo ma modifica qualcosa in attacco. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rosanero scenderanno in campo con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali, difesa composta da Pierozzi, Peda e Ceccaroni. A centrocampo Diakitè e Augello sugli esterni, con Segre e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. Unica variazione rispetto al successo con il Modena: dentro Le Douaron al posto di Brunori, che partirà dalla panchina.

Tra i convocati torna anche Bardi dopo due mesi di assenza, mentre restano indisponibili Bani e Gyasi. Obiettivo di Inzaghi: allungare la serie positiva e consolidare la zona playoff.

Probabili formazioni

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Petriccione, Rispoli, Favasuli; Cissé, Volpe; Iemmello.

A disposizione: Marietta, Bettella, Bashi, Pontisso, Alesi, Buglio, Nuamah, Liberali, Oudin, D’Alessandro, Buso, Pittarello.

Allenatore: Aquilani.

Indisponibili: Pompetti, Di Francesco, Verrengia, Frosinini.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Bereszynski, Veròli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Bani, Gyasi.