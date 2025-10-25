Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo, probabili formazioni: Inzaghi conferma il blocco, Aquilani si gioca la carta Pandolfi”

Tutto pronto per Catanzaro–Palermo, gara valida per la tredicesima giornata di Serie B. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il match si giocherà alle 19.30 allo stadio “Nicola Ceravolo”, con diretta su Dazn e Prime Video. A dirigere l’incontro sarà Pairetto di Nichelino, coadiuvato da Miniuti e Niedda, mentre il quarto uomo sarà Totaro.

Il Catanzaro di Alberto Aquilani è chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive. «È una partita da affrontare con coraggio e ordine», ha detto il tecnico alla vigilia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il tecnico giallorosso dovrebbe confermare il modulo 3-4-1-2: in porta Pigliacelli, difesa composta da Brighenti, Antonini e Di Chiara; in mediana Cassandro e Favasuli sulle corsie, con Petriccione e Pontisso centrali. Davanti spazio a Pandolfi e Iemmello, con Cissé alle loro spalle.

Sul fronte opposto, il Palermo di Filippo Inzaghi arriva con otto risultati utili consecutivi e il morale alto. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero confermerà in blocco la squadra che ha battuto il Modena, con una sola variazione in avanti: Le Douaron prenderà il posto di Brunori. I siciliani si schierano con il consueto 3-4-2-1: Joronen tra i pali, Pierozzi, Peda e Ceccaroni in difesa; a centrocampo Diakitè e Augello sugli esterni, con Segre e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron agiranno alle spalle di Pohjanpalo.

In panchina tornano Bardi e Bereszynski, mentre restano fuori Bani e Gyasi. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il Palermo arriva con fiducia ma anche con l’attenzione alta, consapevole che il “Ceravolo” è sempre stato un campo ostico.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per Inzaghi si tratta di una gara chiave per misurare la maturità della squadra e continuare a costruire una classifica da vertice, mentre Aquilani cerca la scossa per risollevare il morale dei calabresi.

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Cissé; Pandolfi, Iemmello.

A disposizione: Marietta, Bashi, Bettella, Oudin, Alesi, Rispoli, D’Alessandro, Buglio, Pittarello, Liberali, Nuamah, Buso.

Allenatore: Aquilani.

Squalificati: nessuno.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Bereszynski, Veròli, Blin, Gomes, Giovane, Vasic, Brunori, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.