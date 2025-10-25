Repubblica: “Rosanero, trappola Catanzaro”

Una trappola da evitare a ogni costo. Così Filippo Inzaghi presenta la trasferta di Catanzaro, dove il suo Palermo affronterà questa sera alle 19.30 la squadra di Alberto Aquilani allo stadio “Nicola Ceravolo”. Come scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico rosanero mette in guardia i suoi da qualsiasi forma di rilassamento: «Sarà una partita dura – ha dichiarato – non dobbiamo pensare ai problemi dei nostri avversari. Hanno un bravissimo allenatore e giocatori di qualità. Per ottenere un risultato positivo servirà il miglior Palermo».

Inzaghi conosce bene i rischi di una gara che arriva in un momento delicato per i calabresi, ancora fermi a quota dieci punti. «Se li sottovalutassimo – ha detto l’allenatore del Palermo, come riporta Repubblica Palermo – commetteremmo un grande errore. È la partita più complicata che potessimo trovare. Il Catanzaro ha calciatori come Iemmello, Pigliacelli, Petriccione, Brighenti e Antonini, giocatori che in un attimo possono ritrovare le certezze perdute. Dovremo essere bravi, consapevoli della nostra forza ma anche del valore dell’avversario».

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, quella in Calabria sarà la prima di tre partite in una settimana per i rosanero, che poi affronteranno Monza e Pescara al Barbera. «Pensiamo a una gara per volta – ha spiegato Inzaghi – Cambierò come ho sempre fatto, ho venti giocatori pronti a dare tutto. Ci dispiace non avere i nostri tifosi al seguito, ma speriamo di regalare loro i tre punti».

Il Palermo arriva da otto risultati utili consecutivi e dal pareggio con il Modena, che ha mantenuto la squadra al secondo posto, a due lunghezze dalla vetta. Secondo Repubblica Palermo, il tecnico è orientato a confermare la formazione dell’ultima giornata, con un solo cambio in avanti: Le Douaron al posto di Brunori accanto a Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo. A centrocampo ci saranno Ranocchia e Segre, sulle fasce Diakitè e Augello, mentre in difesa davanti a Joronen agiranno Pierozzi, Peda e Ceccaroni.

«Abbiamo una classifica che ci permette di dipendere solo da noi – ha concluso Inzaghi, citato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo – e questo è già un grande traguardo. Dobbiamo mantenerci in questa posizione, con la consapevolezza che ogni gara può essere decisiva».