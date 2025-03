Palermo, caos in Regina Mundi-Montelepre: rissa e bombe carta, un ferito

Ancora violenza tra i campi di calcio siciliani. Come riportato da GDS, la partita di calcio di Promozione tra Regina Mundi-Montelepre, nel campo di calcio Louis Ribolla a Palermo, è stata marchiata da una rissa tra tifoserie.

Il lancio di una bomba carta ha ferito il portiere della squadra ospite, che è stato poi medicato dai sanitari del 118. Altri due petardi sono stati lanciati nei pressi della panchina. La gara è stata sospesa per circa un’ora, per poi riprendere con i carabinieri che sono dovuti intervenire per sedare gli animi ed identificare i tifosi coinvolti. La sfida è poi terminata con il risultato di 2-0 per il Montelepre.