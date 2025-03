Santos: Neymar al carnevale di Rio, ma è infortunato. Scoppia la polemica

Scoppia il caso in Brasile, in particolare in casa Santos. Il fenomeno brasiliano Neymar non ha preso parte al match che ha decretato, con la sconfitta per 2-1 nella semifinale del Campionato Paulista contro il Corinthians, l’eliminazione del club dalla competizione. Al termine della gara il tecnico Pedro Caixinha ha spiegato l’assenza del calciatore per problemi di natura muscolare, ma non tutti hanno digerito la motivazione.

L’ex attaccante di Barcellona e PSG è stato avvistato a Rio de Janeiro mentre si divertiva durante il famoso carnevale della città con la sua fidanzata Bruna Biancardi. Il tutto nonostante questo problema fisico e ovviamente sono subito arrivate critiche sulla sua professionalità. A spiegare la vicenda è stato l’ UOL Esporte, parlando di atteggiamento “scandaloso”.