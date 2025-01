Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: 89ers battuti 2-0

Il Palermo Calcio a5 continua a vincere e a legittimare la sua leadership in campionato.

Questa volta a cadere, sotto i colpi dell’artiglieria rosanero, è stato il Palermo Futsal Eightyniners sconfitto 2-0 dinanzi al pubblico del Pala Don Bosco.

A decidere il derby le reti di Miranda e Russo che consentono alla squadra guidata da coach Rizzo di allungare l’impressionante striscia di risultati utili consecutivi (13 vittorie e 3 pareggi su 16 gare disputate) restando l’unica compagine imbattuta nel girone A di Serie C1.

PRIMO TEMPO:

Pronti via gli Eightyniners (quarta forza del campionato) mettono in difficoltà il Palermo C5, sfruttando le ripartenze rapide.

Le prime due nitide occasioni da rete sono proprio degli ospiti che ci provano rispettivamente con Lapi e Pennino.

La compagine rosanero, tuttavia, mantiene alta la concentrazione riuscendo, col passare dei minuti, a prendere le misure e a contenere le sortite offensive degli 89ers.

A 5′ dalla fine della prima frazione il Palermo Calcio a5 trova il vantaggio, 1-0 firmato da Miranda abile a capitalizzare nel migliore dei modi il corner battuto da Mineo.

Si andrà all’intervallo con i padroni di casa sopra di un gol.

SECONDO TEMPO:

La musica cambia radicalmente nella ripresa col Palermo C5 subito proiettato in avanti per cercare il raddoppio.

I rosanero, dopo diverse occasioni create, trovano il 2-0 a metà della seconda frazione con Russo (14.mo sigillo stagionale) che, dopo una bella combinazione con Bonanno, deposita la sfera alle spalle del portiere degli Eightyniners.

Da quel momento in poi inizia un nuovo assedio degli 89ers: protagonista assoluto, sino al triplice fischio, sarà l’estremo difensore del Palermo Calcio a5 Immesi autore di almeno 5 parate prodigiose che salvano la porta rosanero riuscendo, inoltre, a neutralizzare un calcio di rigore (molto discutibile) concesso dal direttore di gara a 5 secondi dalla fine della seconda frazione.

Il derby si tinge di rosanero: esplode di gioia il Pala Mangano, il Palermo C5 si impone 2-0 sugli Eightyniners al termine di un’autentica battaglia agonistica.