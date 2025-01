La Carrarese blocca il portiere della Sampdoria Paolo Vismara. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club di mister Calabro è alla ricerca di un estremo difensore per rinforzare la batteria dei portieri. Il profilo scelto è proprio quello di Vismara della Sampdoria, ma allo stesso tempo i blucerchiati dovranno cercare un sostituto prima del via libera definitivo.

