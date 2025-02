Palermo, Brunori-Pohjanpalo: l’intesa che può cambiare la stagione

Dopo l’esclusione dalla lista ufficiale della Lega B, Ionuț Nedelcearu si prepara a lasciare il Palermo. Il difensore rumeno non rientra nei piani per la seconda parte di stagione e, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è ormai vicino al trasferimento all’Akron Togliatti, squadra della massima serie russa che ha tempo fino al 20 febbraio per ufficializzare l’operazione. Il centrale ha raccolto 68 presenze e 2 reti in rosanero, ma il club ha scelto di escluderlo per poter inserire i nuovi acquisti nella lista “over”.

Intanto, la squadra di Dionisi è tornata ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro lo Spezia, una partita cruciale per testare la nuova identità del Palermo dopo il mercato invernale. Confermato il modulo 3-5-2, il focus principale sarà sulla coppia d’attacco Brunori-Pohjanpalo, che sta iniziando a lavorare per trovare i giusti automatismi. Sulla carta, i due attaccanti sembrano complementari nelle caratteristiche, ma il tempo per affinare l’intesa è poco e il Palermo ha bisogno di risposte immediate.

Riflettori puntati anche sulla porta, con Audero che si candida per una maglia da titolare. Il portiere, reduce dall’esordio contro il Pisa, dovrà aumentare la conoscenza con il reparto difensivo per garantire solidità alla squadra. Dionisi ha ora a disposizione un gruppo rinforzato e al completo, ma il vero banco di prova sarà proprio la sfida al Picco, dove lo Spezia è ancora imbattuto in questa stagione. Un test fondamentale per capire se il Palermo è pronto a invertire la rotta.