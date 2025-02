Palermo, il rebus Blin: recuperato ma ancora fuori dai piani di Dionisi

Uno degli enigmi che il Palermo dovrà risolvere al più presto riguarda Alexis Blin. Il centrocampista francese, arrivato a gennaio dopo un lungo infortunio, non ha ancora trovato spazio nelle rotazioni di Dionisi, nonostante sia pienamente recuperato. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’ex Lecce è fermo dallo scorso settembre per un intervento al bicipite femorale sinistro, che lo ha tenuto fuori quattro mesi. Da quando è tornato a disposizione, però, ha sempre guardato i compagni prima dalla tribuna e poi dalla panchina, senza mai scendere in campo.

Dionisi ha sottolineato più volte che il recupero di Blin sarebbe stato fondamentale per equilibrare il centrocampo, aumentando le alternative in una mediana priva di veri intoccabili. Tuttavia, nelle ultime settimane sono stati impiegati tutti gli altri centrocampisti, compreso Saric, che prima di passare al Cesena ha trovato qualche minuto.

Dove si colloca Blin nel Palermo attuale?

Nel 3-5-2 usato finora, il francese potrebbe occupare una posizione in mezzo al campo accanto a Segre e Gomes, ma resta da capire quanto spazio gli concederà Dionisi. Inoltre, il rifiuto di Mazzitelli di trasferirsi a Palermo ha ridotto ulteriormente le alternative a centrocampo, rendendo ancora più necessario il contributo dell’ex Lecce.

Se il tecnico decidesse di passare al 4-3-3, Blin potrebbe trovare maggiore continuità, sfruttando la sua capacità di interdizione. Intanto, il Palermo si prepara alla difficile trasferta contro lo Spezia, e resta da vedere se il centrocampista riuscirà finalmente a trovare spazio nel nuovo assetto rosanero.