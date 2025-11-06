Palermo, Brunori in vantaggio su Le Douaron: Inzaghi pronto al tandem con Pohjanpalo

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il “peso” dell’attacco del Palermo sembra pendere stavolta dalla parte di Brunori. In vista della sfida di sabato contro la Juve Stabia, l’italo-brasiliano è infatti in netto vantaggio su Le Douaron nel ballottaggio per affiancare Pohjanpalo. Un cambio di copione rispetto alle precedenti trasferte, nelle quali Inzaghi aveva sempre preferito il francese al numero 9. Dopo due panchine e altrettanti spezzoni nelle quattro gare esterne disputate finora, Brunori sente profumo di titolarità: potrebbe essere la prima dal primo minuto in trasferta in questa stagione.

Come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la seduta d’allenamento di ieri a Torretta ha fornito indizi significativi. L’allenatore rosanero ha testato Brunori insieme al finlandese Pohjanpalo in uno schieramento ricco di titolari, dopo un lavoro iniziale sulla precisione dei tiri. Un segnale chiaro della volontà di provare la coppia offensiva che infiammerebbe i tifosi.

Il quotidiano sportivo sottolinea che, nonostante il tipo di partita “sporca” possa adattarsi maggiormente a Le Douaron, Inzaghi potrebbe essere orientato verso Brunori per una ragione precisa: la continuità. Come rimarcato da La Rosa sul Corriere dello Sport, il gol segnato dal capitano sabato scorso al “Barbera” contro il Pescara ha interrotto un lungo digiuno e restituito fiducia al bomber. Un aspetto psicologico che un tecnico come Inzaghi, ex grande attaccante, conosce bene e non intende trascurare.

La continuità riguarda anche la crescita collettiva. Dopo il successo netto contro il Pescara, il Palermo dovrà dimostrare maturità e lucidità in un contesto diverso, su un campo in erba sintetica e contro un avversario motivato come la Juve Stabia. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trasferta campana rappresenta un banco di prova cruciale per testare la solidità mentale e tecnica di un gruppo in cerca di conferme.