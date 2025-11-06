Palermo, Inzaghi punta sulla continuità: confermato il 3-5-2 visto contro il Pescara
Come riportato dal Corriere dello Sport, la parola d’ordine in casa Palermo resta una sola: continuità. Un concetto che Inzaghi intende applicare non solo all’atteggiamento ma anche alle scelte di formazione. Secondo il quotidiano sportivo, il tecnico è orientato a confermare l’impianto tattico che ha portato alla vittoria contro il Pescara, ovvero un 3-5-2 puro, con Palumbo nel ruolo di mezzala sinistra.
Il Corriere dello Sport spiega che l’allenatore rosanero, durante la seduta di ieri a Torretta, ha riproposto lo schieramento visto nella prima parte del secondo tempo dell’ultima gara al “Barbera”. Quel Palermo, capace di dilagare, rappresenta per Inzaghi il punto di riferimento per affrontare la Juve Stabia al “Menti”, dove serviranno conferme anche sul piano della brillantezza e dell’efficacia sotto porta.
Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, sulla fascia destra Pierozzi dovrebbe essere confermato nel ruolo di esterno a tutta corsia. In difesa, invece, Bereszynski appare in vantaggio su Diakité per completare il terzetto arretrato, una scelta dettata dalla maggiore esperienza e dall’affidabilità mostrata dal difensore polacco.