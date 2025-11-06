Corriere dello Sport: “Abate prepara una trappola per il Palermo”

Secondo quanto riportato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia è pronta a voltare pagina dopo la pesante sconfitta di Modena. L’obiettivo è chiaro: ripartire immediatamente nel big match di sabato contro il Palermo. A infondere ottimismo nell’ambiente stabiese, come sottolinea Izzo sul quotidiano sportivo, è il precedente incoraggiante della gara di Carrara, quando la squadra seppe reagire prontamente al ko battendo l’Avellino nel derby.

Come riporta il Corriere dello Sport, le due sconfitte subite in dieci partite rientrano pienamente nella media di una squadra che punta alla salvezza, ma è il modo in cui sono maturate a far riflettere. La formazione di Abate è apparsa sottotono e con poco mordente, e lo stesso tecnico non si è nascosto: «La gara di Modena deve farci riflettere. Siamo andati in svantaggio su un gran gol degli avversari, ma ci è mancato poi il giusto carattere; per restare in questa categoria dobbiamo migliorare alzando il nostro livello».

Raffaele Izzo, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia anche le difficoltà legate all’emergenza infortuni con cui l’allenatore ha dovuto fare i conti, pur senza mai cercare alibi: «È un momento da superare restando uniti e gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo», ha dichiarato Abate.

Il quotidiano romano ricorda poi che la prossima sfida sarà contro il Palermo di Filippo Inzaghi, squadra che ha già dimostrato di sapersi rialzare dopo la sconfitta col Monza, rifilando cinque reti al Pescara. Un avversario temibile, ma non imbattibile al “Menti”: nella scorsa stagione, le vespe superarono il Pisa di Inzaghi grazie a una rete di Varnier, oggi ai box ma prossimo al rientro.

Sempre secondo Izzo sul Corriere dello Sport, buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Gabrielloni è tornato in campo a Modena dopo la microfrattura rimediata contro il Mantova e sarà una risorsa fondamentale per restituire incisività all’attacco. In miglioramento anche Pierobon e Varnier, che spera di essere recuperato in tempo per marcare uno tra Brunori e Pohjanpalo.

Fame, coraggio e cabala: la Juve Stabia vuole crederci fino in fondo.