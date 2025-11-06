Corriere dello Sport: “Foggia, finisce l’avventura di Delio Rossi: dimissioni e resa dei conti nello spogliatoio”

La favola del ritorno di Delio Rossi al Foggia è giunta al capolinea. Come riportato da Walter Carbone sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri l’allenatore e il suo staff hanno rassegnato le dimissioni, aprendo la strada a una risoluzione contrattuale ormai imminente. A pesare non sono state solo le due sconfitte consecutive contro Altamura e Potenza, ma soprattutto le prestazioni deludenti che hanno segnato le ultime uscite dei rossoneri, dopo il fugace lampo di Casarano (0-2).

Secondo quanto evidenziato da Walter Carbone sul Corriere dello Sport, già da giorni serpeggiava un malumore crescente nello spogliatoio, acuito dal confronto avvenuto ieri pomeriggio al campo di allenamento di Trinitapoli. Il principale azionista del club, Nicola Canonico, ha incontrato la squadra e, stando alle indiscrezioni, si sarebbe consumato un confronto molto acceso. Le urla provenienti dallo spogliatoio avrebbero anticipato la decisione di Rossi, maturata dopo che anche alcuni giocatori avevano espresso il proprio disappunto per un canovaccio tecnico ormai considerato ripetitivo.

Il Corriere dello Sport sottolinea che il presidente Canonico non aveva nascosto i dubbi sulle scelte tattiche di Rossi già dopo il ko con l’Altamura. E i numeri confermano la crisi: il Foggia, penultimo con 10 punti, ha realizzato appena 7 gol in 12 partite, subendone 19, con un bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Come ricorda ancora Walter Carbone sul Corriere dello Sport, Rossi aveva cercato di dare un’identità a una squadra costruita in corsa e costretta ad allenarsi a 54 chilometri dalla città. Le difficoltà logistiche, la gestione giudiziaria del club e l’incertezza societaria hanno reso impossibile il suo lavoro. Il tecnico romagnolo aveva già manifestato l’intenzione di dimettersi il 7 settembre, ma fu convinto a restare.

Ironia della sorte, la separazione arriva proprio alla vigilia della grande manifestazione per la legalità nel calcio, in programma il 9 novembre prima di Foggia-Benevento, alla presenza del procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo e dei vertici della procura di Bari. Rossi non ci sarà: in panchina siederà un nuovo allenatore, il cui nome sarà annunciato oggi.